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    21 апреля 2022, 10:18

    Путин предложил увековечить память погибших участников спецоперации

    Анастасия Ектова

    Военнослужащие, которые погибли в ходе выполнения боевых задач во время спецоперации на Украине, являются героями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин по время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

    Путин предложил увековечить память погибших участников спецоперации

    Глава государства отметил, что подвиг российских военнослужащих на Украине не должен быть забыт. Память погибших в Донбассе участников спецоперации нужно увековечить, добавил Путин.

    Кроме того, на встрече с Сергеем Шойгу глава государства приказал отменить штурм промышленной зоны на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе. Свое решение Путин объяснил соображениями сохранения жизни российских военных.

    Президент заявил, что РФ гарантирует жизнь и достойное обращение военным Украины, которые покинут территорию «Азовстали».