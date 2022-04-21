Путин предложил увековечить память погибших участников спецоперации

Военнослужащие, которые погибли в ходе выполнения боевых задач во время спецоперации на Украине, являются героями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин по время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Глава государства отметил, что подвиг российских военнослужащих на Украине не должен быть забыт. Память погибших в Донбассе участников спецоперации нужно увековечить, добавил Путин.

Кроме того, на встрече с Сергеем Шойгу глава государства приказал отменить штурм промышленной зоны на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе. Свое решение Путин объяснил соображениями сохранения жизни российских военных.

Президент заявил, что РФ гарантирует жизнь и достойное обращение военным Украины, которые покинут территорию «Азовстали».