Власть 08 февраля 2024, 20:34 Путин предложил удвоить выплаты академикам РАН Путин предложил увеличить размер выплат академикам РАН до 200 тысяч рублей РИА «Новости»

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Размер выплат академикам и членам-корреспондентам РАН удвоят по сравнению с 2023 годом. Такое предложение на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию Российской академии науки, внес президент Владимир Путин. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

«Предлагаю дополнительное решение — удвоить размер выплат по сравнению с 2023 годом», — заявил Путин.

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Согласно предложению главы государства, академик должен получать 200 тысяч рублей, член-корреспондент — 100 тысяч рублей.

Ранее Путин провел заседание Совета по науке и образованию, где обсудили важные для отрасли вопросы. Президент поздравил исследователей и всех россиян с Днем науки и напомнил, что этот праздник учредили в честь основания Академии наук, которой сегодня исполнилось 300 лет.