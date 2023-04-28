28 апреля 2023, 00:19
Путин предложил учить управлению дронами в школах
Путин предложил открыть в школах курсы по управлению беспилотниками
Президент России Владимир Путин выступил с предложением включить курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами в образовательных организациях, в том числе в школах. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию беспилотных авиационных систем. Его слова привел ТАСС.
«Необходимо включить учебные курсы и модули по управлению беспилотными системами в образовательные программы в самых разных областях», — сказал он.
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По словам Путина, соответствующими навыками должны обладать агрономы, строители, энергетики и транспортники.
«Полностью поддерживаю прозвучавшие со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны», — отметил президент.
Путин уверен, что школьникам нужно заниматься полезным и интересным делом, к тому же так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу стране.
Во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем в «Руднево» глава государства назвал очень перспективной отрасль беспилотных летательных аппаратов.
Школы
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Владимир Путин
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