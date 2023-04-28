Власть 28 апреля 2023, 00:19 Путин предложил учить управлению дронами в школах Путин предложил открыть в школах курсы по управлению беспилотниками Pxhere

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин выступил с предложением включить курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами в образовательных организациях, в том числе в школах. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию беспилотных авиационных систем. Его слова привел ТАСС.

«Необходимо включить учебные курсы и модули по управлению беспилотными системами в образовательные программы в самых разных областях», — сказал он.

Реклама

По словам Путина, соответствующими навыками должны обладать агрономы, строители, энергетики и транспортники.

«Полностью поддерживаю прозвучавшие со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны», — отметил президент.

Путин уверен, что школьникам нужно заниматься полезным и интересным делом, к тому же так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу стране.

Во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем в «Руднево» глава государства назвал очень перспективной отрасль беспилотных летательных аппаратов.