Власть 27 июля 2023, 21:24 Путин предложил тост за дружбу России и Африки Путин предложил тост за российско-африканскую дружбу и процветание Африки РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин предложил тост за российско-африканскую дружбу и процветание Африки на приеме по случаю саммита «Россия-Африка». Об этом сообщило РИА «Новости».

Форум «Россия — Африка» проходит в Санкт-Петербурге. Ранее Путин поприветствовал гостей и участников саммита и отметил, что в рамках мероприятия бизнесмены, политики, исследователи и общественные деятели обсудят пути укрепления многопланового партнерства. По его словам, стороны поговорят о конкретных задачах, решение которых повлияет на поступательное и устойчивое развитие стран-участников форума.

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Также президент РФ сообщил, что российская сторона готова бесплатно отправлять нуждающимся странам Африки зерно с учетом рекордного урожая. Он отметил, что Россия доставит африканским государствам по 25-50 тысяч тонн зерна уже в ближайшие три-четыре месяца. В прошлом году РФ отправила в Африку 11,5 миллиона тонн зерновых, а за первое полугодие текущего года — почти 10 миллионов тонн.