Власть 03 апреля 2024, 18:49 Путин предложил связать Сахалин с материком с помощью моста Путин указал на необходимость строительства моста между Сахалином и материком Unsplash

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Сахалин необходимо связать с материковой частью России. Выполнить эту задачу можно с помощью строительства моста, заявил президент Владимир Путин во время совещания с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Глава государства выразил уверенность, что появление переправы благоприятно скажется на темпах развития региона.

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«Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно», — объяснил российский лидер.

Путин попросил главу региона рассчитать примерную стоимость проекта. По его словам, подходы и развязки могут оказаться дороже самого моста.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал ближайшие мероприятия, которые проведет Путин. Глава государства займется региональной проблематикой и заслушает доклады о ситуации в Сахалинской области и Забайкальском крае.