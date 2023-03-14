Важное 14 марта 2023, 16:56 Путин предложил способы решения дефицита специалистов в ОПК Путин назвал повышение зарплат специалистов ОПК способом решения дефицита рабочих РИА «Новости»

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Оборонно-промышленному комплексу (ОПК) России не хватает высококлассных специалистов. Для ликвидации дефицита необходимо поднять уровень зарплат, чтобы сделать свободные вакансии привлекательными. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

Глава государства отметил, что сейчас некоторые предприятия из-за нехватки рабочих рук работают в три смены. Кроме того ощущается острая нехватка высококвалифицированных специалистов.

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«Здесь несколько направлений должны быть реализованы, или по нескольким направлениям мы должны двигаться. Ну, во-первых, уровень заработной платы должен быть привлекательным для того, чтобы работать на предприятиях подобного рода, а также нужно решать жилищные вопросы», — заявил Путин.

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Президент добавил, что знает о дефиците рабочих рук и на авиационном заводе в Улан-Удэ. Он отметил, что, с одной стороны, это большая проблема. Но также это означает то, что хорошо подготовленные специалисты могут приехать на работу из европейской части страны.

Путин отметил, что нехватка специалистов действительно мешает выйти оборонным предприятиям на увеличение выпуска продукции. Но если не будет ничего мешать, то можно ничего и не делать, а препятствия заставляют работать над собой и искать выходы из сложившейся ситуации.