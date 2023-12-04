Власть 04 декабря 2023, 21:10 Путин предложил СПЧ обсудить проблемы новых регионов Путин предложил СПЧ обсудить, что еще требуется сделать для новых регионов РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин обратился к членам Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с предложением обсудить, что еще необходимо сделать в новых регионах России. Инициатива прозвучала на заседании СПЧ.

«Знаю, вы регулярно бываете в Донбассе и в Новороссии, встречаетесь с жителями, чувствуете, что их волнует. И прошу вас подробно рассказать о проблемах, которые требуют дополнительных решений», — сказал он.

Реклама

В ходе заседания глава государства назвал главным направлением работы Совета по правам человека защиту социальных прав граждан всех регионов страны, а сейчас необходимо акцентировать внимание на оказание помощи участникам специальной военной операции.

Ранее на встрече с участниками конгресса молодых ученых Владимир Путин заявил, что псевдоисторики десятилетиями промывали мозги жителям новых российских регионов.