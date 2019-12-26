Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки

Предлагается внести поправки в Уголовный кодекс. Документ подразумевает смягчение статьи 193 о наказании за нарушение условий возврата валютной выручки.

Статья 193 «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» предусматривает наказание за невозврат выручки от реализованных товаров или услуг. Наказание по ней — четыре года лишения свободы.

Зачастую по ней наказывали экспортеров, которые не по своей вине нарушали статью. В основном перечислять средства им мешали санкции. По этой причине предлагается декриминализировать первую часть статьи УК. Если поправки вступят в силу, правонарушение будет считаться уголовно наказуемым, только если предприниматель до этого уже представал перед судом по этому же вопросу в административном порядке.

Кроме того, Путин предложил приравнять наказание за это нарушение для тех случаев, когда его совершила группа лиц по предварительному сговору и организованная группа.

Помимо этого может измениться и порог суммы, когда преступление будет считаться совершенным в особо крупном размере. Сейчас нарушитель несет наказание при невозврате выручки на девять миллионов рублей. Президент предложил повысить планку до 100 миллионов рублей. Для преступления в особо крупном размере порог — 45 миллионов рублей, глава государства рекомендует повысить его до 150 миллионов рублей.

Путин внес еще один законопроект, касающийся статьи 15.25 в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Российский лидер предложил внести в нее поправки. На основании них нельзя будет обвинять работников и руководителей компании, обвиненной в нарушениях, в участии в организованной преступной группировке только исходя из штатной структуры юрлица. Единственным исключением окажутся юридические лица, которые намеренно создали организацию ради совершения преступления.