Путин предложил решение энергетического кризиса в Европе

Поставки российского газа в Европу можно увеличить с помощью запуска «Северного потока — 2». О таком решении энергетического кризиса заявил президент России Владимир Путин. Однако он отметил, что половина мощностей этого газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.

«У нас существует еще один готовый маршрут — это „Северный поток — 2“. Его можно запустить», — сказал глава государства журналистам.

Он добавил, что уже обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Олафом Шольцем. Путин сообщил ему, что «Газпром» уже зарезервировал мощности, с которыми нужно что-то делать. Российский лидер подчеркнул, что эти мощности не могут бесконечно висеть в воздухе. На это Шольц ответил, что сейчас у него есть вопросы поважнее.

«Ну, я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема, предназначенного для „Северного потока“, снимем для внутреннего потребления и переработки. И „Газпром“ <…> это уже сделал», — отметил Путин.

По его словам, даже если «Северный поток — 2» запустят уже завтра, то от объема останется только половина. Речь идет о 55 миллиардах кубометров газа в год. При этом президент напомнил, что большая половина года уже позади.