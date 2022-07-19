Путин предложил провести следующий саммит астанинского формата в России

Следующий саммит стран-гарантов Сирийского урегулирования должен пройти в России. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Ирана и Турции в Тегеране.

«Хочу отметить, что следующий саммит астанинской „тройки“ по очередности предполагается провести в нашей стране. И мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России», — привел слова Путина ТАСС.

Президент России подчеркнул, что сегодня намерен обсудить с коллегами из Ирана и Турции актуальные вопросы по стабилизации ситуации в Сирии.

Российский лидер отметил, что совместная работа трех стран по разрешению кризиса в арабской республике уже принесла свои результаты. В Сирии снизился уровень насилия, началось восстановление экономики и социальной сферы.

Россия, Иран и Турция стали инициаторами и гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта. При их участии в 2017 году в Астане прошли первые переговоры официальных властей арабской республики и оппозиции. Новый саммит планировали провести в Дамаске в 2020 году, но из-за пандемии встречу переносили несколько раз.



В результате лидеры трех стран встретились в Тегеране, где обсудят главные вопросы по дальнейшей работе над сирийской проблемой.