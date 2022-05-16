Путин предложил Пашиняну обсудить проблему Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Тот прибыл в Москву на саммит лидеров стран-членов ОДКБ. Глава российского государства предложил армянскому премьеру обсудить региональные вопросы, в том числе проблему Нагорного Карабаха, а также экономические проблемы.

«Мы с вами регулярно в контакте находимся по всем вопросам двусторонней повестки, региональным проблемам. Тем не менее вопросов всегда много», — сказал Путин.

Он отметил, что в настоящее время растет товарооборот между двумя странами, продолжаются инвестиционные проекты. Также ведется активная работа в деле урегулирования карабахской проблемы в трехстороннем формате вместе с Азербайджаном.

«Вопросов очень много. Я рад возможности встретиться с вами вдвоем и поговорить по всем комплексам», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин отдельно побеседовал с главами Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Также сообщалось, что в ходе саммита глав государств — членов ОДКБ в Москве Владимир Путин выразил надежду, что организация продолжит развиваться дальше, несмотря на нынешние непростые времена.