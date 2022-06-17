Путин предложил отказаться от проверок российского бизнеса

Бизнес в России необходимо освободить от проверок. Такое предложение во время выступления на ПМЭФ-2022 внес президент РФ Владимир Путин.

«Навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинство проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высоким риском причинения вреда»., — сказал он.

Кроме того, Путин рассказал о планах по дальнейшему снижению административной нагрузки на отечественный бизнес. По его словам, к этому есть предпосылки. Он отметил, что за год количество плановых проверок снизилось в шесть раз. Также сократилось и число нарушений.

Путин внес и другое предложение, которое должно дать бизнесу больше свободы. По мнению президента, в России можно декриминализировать некоторые нарушения, например, работу без лицензии.