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    17 июня 2022, 16:31

    Путин предложил отказаться от проверок российского бизнеса

    Путин: бизнес в России освободят от проверок

    Анна Усачева

    Бизнес в России необходимо освободить от проверок. Такое предложение во время выступления на ПМЭФ-2022 внес президент РФ Владимир Путин.

    «Навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинство проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высоким риском причинения вреда»., — сказал он.

    Кроме того, Путин рассказал о планах по дальнейшему снижению административной нагрузки на отечественный бизнес. По его словам, к этому есть предпосылки. Он отметил, что за год количество плановых проверок снизилось в шесть раз. Также сократилось и число нарушений.

    Путин внес и другое предложение, которое должно дать бизнесу больше свободы. По мнению президента, в России можно декриминализировать некоторые нарушения, например, работу без лицензии.