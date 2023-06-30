Власть 30 июня 2023, 17:53 Путин предложил освободить юрлиц от наказания за срыв контрактов из-за санкций Путин поручил рассмотреть освобождение юрлиц от наказания за срыв контрактов из-за санкций Freepik

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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об освобождении юридических и должностных лиц от наказания за срыв контрактов из-за санкций. Документ появился на сайте кабмина.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам майской встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Одно из них подразумевает непривлечение поставщика, подрядчика, исполнителя к административной ответственности в связи с «возникновением не зависящих от него обстоятельств в результате введения санкций и (или) мер ограничительного характера».

Правительство обязали отчитаться об исполнении поручения к 1 августа 2023 года.

В этот же срок кабмин должен рассмотреть, в частности, вопросы о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на финансирование льготного лизинга российских магистральных седельных тягачей и обеспечении прозрачности работы юрлиц и ИП в сфере приема лома и отходов черных и цветных металлов от физлиц.