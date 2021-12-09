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    09 декабря 2021, 17:20

    Путин предложил обсудить закон о СМИ-иноагентах с журналистами

    Дамир Матюхин

    Президент России Владимир Путин отметил, что в вопросе о признании СМИ иноагентами надо действовать очень тонко. Такое заявление он сделал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    Путин предложил обсудить закон о СМИ-иноагентах с журналистами

    Президент сказал, что при работе со СМИ важно не обесточить инструменты, которые помогают развивать демократические институты и общество. Но при этом не допустить, чтобы работали инструменты, которые могут привести к разрушению страны.

    «Здесь надо действовать очень тонко. Поэтому я с вами согласен, давайте мы вернемся к этому, с профессиональным сообществом поработаем и придем, насколько это возможно, к согласованным решениям», — сказал Владимир Путин на заседании, которое транслировалось «Россией 1».

    Список иноагентов составляет Министерство юстиции России. Так, в декабре в перечень попали Фонд «Иркутский союз библиофилов»* и ООО «Честные выборы»*. Весь контент СМИ и организаций-иноагентов должен обязательно маркироваться соответственным образом.

    *СМИ, физические лица или некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.