Путин предложил обсудить закон о СМИ-иноагентах с журналистами

Президент России Владимир Путин отметил, что в вопросе о признании СМИ иноагентами надо действовать очень тонко. Такое заявление он сделал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент сказал, что при работе со СМИ важно не обесточить инструменты, которые помогают развивать демократические институты и общество. Но при этом не допустить, чтобы работали инструменты, которые могут привести к разрушению страны.

«Здесь надо действовать очень тонко. Поэтому я с вами согласен, давайте мы вернемся к этому, с профессиональным сообществом поработаем и придем, насколько это возможно, к согласованным решениям», — сказал Владимир Путин на заседании, которое транслировалось «Россией 1».

Список иноагентов составляет Министерство юстиции России. Так, в декабре в перечень попали Фонд «Иркутский союз библиофилов»* и ООО «Честные выборы»*. Весь контент СМИ и организаций-иноагентов должен обязательно маркироваться соответственным образом.

*СМИ, физические лица или некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.