Власть 04 сентября 2023, 12:15 Путин предложил обсудить на ВЭФ транспорт, энергетику и продовольствие Путин: на ВЭФ важно обсудить модернизацию транспорта и энергетики АТР Пресс-служба Кремля

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Обеспечение продовольственной безопасности, модернизацию энергетической и транспортной инфраструктуры Азиатско-Тихоокеанского региона следует обсудить на VIII Восточном экономическом форуме. Президент России Владимир Путин заявил об этом в приветствии участникам, которое опубликовали на сайте Кремля.

«Важно определить пути формирования новых, максимально эффективных производственных и логистических цепочек, модернизации транспортных и энергетических систем, а также обеспечения продовольственной и экологической безопасности в регионе», — напутствовал глава государства.

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Владимир Путин назвал ВЭФ авторитетным и представительным международным мероприятием, местом диалога политиков, бизнесменов, специалистов в своих областях и общественных деятелей. На предыдущих встречах обсуждали развитие АТР и Дальнего Востока.

Темой очередного форума станет «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Президент сказал, что она отразила стремление России к выстраиванию отношений с другими странами. Гости обсудят на пленарном заседании, круглых столах и панельных сессиях расширение научно-технической, инвестиционной и торговой кооперации.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Прошлогодний форум посвятили теме построения многополярного мира, Владимир Путин выступил с речью о развитии Дальнего Востока и международных процессов.