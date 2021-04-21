Путин предложил обновить технологическую базу системы здравоохранения

Технологии во всем мире очень быстро развиваются. Их в обязательном порядке нужно внедрять в российскую систему здравоохранения. Они помогут преодолеть различные проблемы в этой сфере. Об этом президент Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.

По его словам, здравоохранение во многих ведущих странах не смогло сработать так же эффективно, как в России. Не все государства смогли отразить вызовы эпидемии.

«Вместе с тем мировое здравоохранение стоит на пороге революции, мы не можем ее пропустить. Эпидемия ускорила внедрение телемедицины и новых подходов в реабилитации, производстве препаратов. Наша задача — поставить такие технологии на службу нашей страны. На новой технологической базе нам нужно выстроить всю систему страны», — сказал он.

Президент отметил, что нужно избавиться от очередей, проблем с записью на диагностику. Он подчеркнул, что на усовершенствование системы здравоохранения предусмотрены и выделены деньги. Все это нужно начинать делать быстро и эффективно.

«Человеку необходима квалифицированная, своевременная помощь. С такой точки зрения предлагаю рассмотреть проблемы на одном из расширенных заседаний Госсовета в ближайшее время», — заключил Путин.