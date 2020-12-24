Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий в России

«Хотел бы именно сегодня здесь, на площадке попечительского совета МГУ, университета мирового уровня, которым все мы гордимся, предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий», — заявил он на заседании попечительского совета МГУ.

Путин отметил, что люди, занятие в этих сферах, заслуживают особого общественного и государственного признания, написал ТАСС. Российский лидер добавил, что эта тема поднималась раньше во время встреч с представителями высшей школы.

Уходящий 2020-й был объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и сохранения памяти об этих событиях.

Россияне вспоминали о блокаде Ленинграда, поздравили ветеранов, стали участниками акции «Бессмертный полк», говорится на сайте Года памяти и славы. Также несколько месяцев по всей стране высаживали Сад Победы, состоялась выставки проекта «Без срока давности», международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга».

Последний является крупнейшим съездом представителей профессиональных сообществ и общественных организаций. Это мероприятия приуроченный к 75-летию начала Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками. Заключительным событием стал Всероссийский патриотический форум, где подвели итоги Года памяти и славы.