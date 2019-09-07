Путин предложил назвать ракетный комплекс на Байконуре в честь Назарбаева
Этот комплекс Россия и Казахстан вместе строят на космодроме Байконур. Изначально его собирались назвать «Байтерек», что означает древо жизни.
«Давайте Нурсултан назовем. Вы же делали этот проект», — предложил российский лидер.
Его бывший коллега оценил предложение и пошутил: «Назарбаев назовите». Встречное предложение Путин оценил и пообещал выполнить эту просьбу.
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Речь об этом зашла на ВДНХ в Москве, где Путин и Назарбаев побывали в открытом после реставрации павильоне «Республика Казахстан». Вместе с ними туда пришли премьер-министры России и Казахстана Дмитрий Медведев и Аскар Мамин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
Новый павильон оснастили современным мультимедийным оборудованием. Благодаря ему можно будет оперативно менять экспозицию под актуальные выставки и мероприятия. Основная экспозиция павильона включает артефакты из Национального музея Казахстана. А это более 30 уникальных исторических предметов, в том числе и экспонаты VIII–VI веков до н. э.
В завершение осмотра павильона Путин и Назарбаев оставили запись в книге почетных гостей.