Путин предложил Мантурову пост вице-премьера

Президент России расширил число вице-премьеров. Новым, 11-м заместителем председателя правительства РФ стал министр промышленности и торговли Денис Муратов.

Президент России Владимир Путин ввел в кабинет министров еще одну должность вице-премьера. Им станет глава министр промышленности и торговли Денис Муратов. Его кандидатуру внес в Госдуму председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Таким образом, число вице-премьеров в правительстве увеличилось с 10 до 11 человек. Указу президента об учреждении новой должности был опубликован 12 июля на официальном портале правовой информации.

«Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе <…> заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ», — сказано в тексте указа президента.