Путин предложил кандидатуру на пост спикера Госдумы VIII созыва
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва. Он подчеркнул, что Володин этого достоин.
Такое заявление президент сделал во время своего выступления на встрече с руководством политических партий, которые прошли в Госдуму. Его слова процитировало РИА «Новости».
«Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную думу следующего, восьмого созыва», — сказал президент.
В рамках встречи Владимир Путин пообщался с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, председателем партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым, руководством «Единой России» во главе с Дмитрием Медведевым и Сергеем Неверовым, а также с руководством «Справедливой России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.
Ранее он поблагодарил россиян за участие в выборах, а также подчеркнул, что они были открытыми и прошли в соответствии с законом. Он добавил, что именно россияне определили состав новой Госдумы.