Совфед рассмотрит кандидатуры на посты прокуроров четырех регионов России | 360°

Власть 30 сентября 2022, 10:05 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Совфед рассмотрит кандидатуры на посты прокуроров четырех регионов России Сенатор Клишас: Совфед рассмотрит кандидатуры на посты прокуроров четырех регионов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сенаторы рассмотрят представленные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на посты военного прокурора Западного военного округа и прокуроров четырех регионов. Заседание пройдет 3 октября, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Сенаторы соберутся на совместное заседание комитетов и обсудят будущие назначения. На пост военного прокурора ЗВО президент предложил Сергея Заряева, который, по информации РБК, является прокурором Восточного военного округа.

Реклама

На должность прокурора Чукотского автономного округа претендует зампрокурора Москвы Дмитрий Бурко, Новосибирской области — прокурор Амурской области Александр Бучман, Республики Мордовия — прокурор Ненецкого автономного округа Сергей Лапин. Надзорное ведомство Ставропольского края может возглавить прокурор Новгородской области Юрий Немкин.

Реклама

«Информация о результатах рассмотрения будет озвучена на заседании СФ 4 октября», — написал сенатор.

Совет Федерации проводит консультации по представленным президентом кандидатурам. Члены профильных комитетов в течение 10 дней со дня представления пригласят их на свои заседания, обсудят назначение и подготовят заключение.

0 0 0 0 0 0