Совфед рассмотрит кандидатуры на посты прокуроров четырех регионов России | 360°

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Совфед рассмотрит кандидатуры на посты прокуроров четырех регионов России

Сенатор Клишас: Совфед рассмотрит кандидатуры на посты прокуроров четырех регионов

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Сенаторы рассмотрят представленные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на посты военного прокурора Западного военного округа и прокуроров четырех регионов. Заседание пройдет 3 октября, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Сенаторы соберутся на совместное заседание комитетов и обсудят будущие назначения. На пост военного прокурора ЗВО президент предложил Сергея Заряева, который, по информации РБК, является прокурором Восточного военного округа.

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На должность прокурора Чукотского автономного округа претендует зампрокурора Москвы Дмитрий Бурко, Новосибирской области — прокурор Амурской области Александр Бучман, Республики Мордовия — прокурор Ненецкого автономного округа Сергей Лапин. Надзорное ведомство Ставропольского края может возглавить прокурор Новгородской области Юрий Немкин.

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«Информация о результатах рассмотрения будет озвучена на заседании СФ 4 октября», — написал сенатор.

Совет Федерации проводит консультации по представленным президентом кандидатурам. Члены профильных комитетов в течение 10 дней со дня представления пригласят их на свои заседания, обсудят назначение и подготовят заключение.

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