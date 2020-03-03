Путин предложил индексировать пенсии не реже раза в год

Путин внес изменение в предложенные поправки в Конституцию. Президент решил, что пенсии россиян должны индексироваться как минимум один раз в год. Кроме того, государство должно гарантировать МРОТ на уровне прожиточного минимума.

«В Российской Федерации <…> осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом», — приводит РБК текст документа, предоставленный комитетом ГД по госстроительству и законодательству.

Президент России Владимир Путин предложил гарантировать поправкой, что система пенсионного обеспечения будет формироваться на «основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений».

Изначально в поправках в Конституцию указывалось, что пенсии должны индексироваться регулярно. Такую формулировку назвали неточной, так как власти могут не повышать выплаты каждый год, а делать это раз в несколько лет. Теперь предлагается установить конкретные рамки.

Более того, во втором пакете поправок Путин отметил, что для работающих россиян «государство гарантирует минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее величины прожиточного минимума».

Поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию президент внес в Госдуму 2 марта. Предложенный Путиным документ уже прошел первое чтение. В ближайшее время в ГД пройдет второе чтение. Кроме того, 22 апреля россияне смогут проголосовать за изменения.