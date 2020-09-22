Путин предложил формировать правительство по-новому

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства. Документ определяет статус кабинета министров, основы его формирования и деятельности.

Об этом во вторник рассказал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, согласно проекту, президент будет осуществлять общее руководство правительством.

Он отметил, что глава кабмина будет нести персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на кабмин полномочий.

В проекте также закрепляется новая процедура формирования правительства: премьер, замы и министры назначаются президентом после того, как их утвердить Госдума. Члены правительства РФ вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом.

Также в документе говорится, что президент сможет освободить от должности любого из членов кабмина, в том числе премьер-министра, без роспуска правительства.