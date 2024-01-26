Власть 26 января 2024, 23:06 Путин предложил формировать элиту из участников СВО, а не из «обнажающих гениталии чудиков» Путин: элиту нужно формировать из участников СВО, а не из обнажающих гениталии Пресс-служба Кремля

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Российскую элиту нужно формировать из участников спецоперации, а не из чудиков, которые обнажают свои гениталии. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на совещании по развитию Санкт-Петербурга, его слова привело РИА «Новости».

Президент рассказал, что встречался со студентами, которые прервали обучение, чтобы отправиться на СВО.

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«Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех людей, которые, уж извините, гениталии обнажают или заднее место показывают», — высказался глава государства.

Путин отметил, что «такие чудики тоже нужны». Но настоящая элита, в руки которой можно передать Россию — это участники спецоперации, и их нужно поддерживать.

Президент намекал на историю с рэпером Vacío, который на вечеринке Насти Ивлеевой появился в одном носке на гениталиях. Ему выписали штраф и арестовали на 15 суток за хулиганство. После освобождения рэпер встал на воинский учет и прошел медкомиссию. Весной Николай Васильев пойдет в армию.