Путин предложил давать уголовное наказание за повреждение памятников воинам
Такой законопроект президент России Владимир Путин направил на рассмотрение в Госдуму. В тексте документа говорится, что поправку внесут в статью «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» Уголовного кодекса России.
Жестче станут наказывать вандалов, которые повреждают или уничтожают воинские захоронения. Также под законопроект попадает вандализм против мемориалов в память о погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.
При этом в документе говорится, что закон распространяется на памятники на территории России и за ее пределами. Максимальное наказание, предусмотренное за такое деяние, составляет до пяти лет лишения свободы. Сейчас существует уголовная ответственность за повреждение памятников истории и культуры.