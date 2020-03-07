Путин предложил давать уголовное наказание за повреждение памятников воинам

Оскверняющие или разрушающие мемориальные памятники вандалы могут стать фигурантами уголовных дел. Наказанием станут штрафы от двух миллионов рублей или срок до пяти лет.

Такой законопроект президент России Владимир Путин направил на рассмотрение в Госдуму. В тексте документа говорится, что поправку внесут в статью «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» Уголовного кодекса России.

Жестче станут наказывать вандалов, которые повреждают или уничтожают воинские захоронения. Также под законопроект попадает вандализм против мемориалов в память о погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.

При этом в документе говорится, что закон распространяется на памятники на территории России и за ее пределами. Максимальное наказание, предусмотренное за такое деяние, составляет до пяти лет лишения свободы. Сейчас существует уголовная ответственность за повреждение памятников истории и культуры.