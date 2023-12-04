Власть 04 декабря 2023, 22:41 Путин предложил амнистировать некоторые категории женщин Путин допустил амнистию женщин, осужденных за ненасильственные преступления РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил о том, что можно амнистировать «некоторые категории» женщин-заключенных. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Таким образом Путин отреагировал на просьбу члена СПЧ Евы Меркачевой помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, если у них есть несовершеннолетние дети, или если в их делах нет потерпевших, которые против их освобождения.

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«Примеры, которые вы привели, они убедительные. И думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — поддержал идею президент.

Ранее на встрече с правозащитниками глава государства высказался о деградации международной системы обеспечения прав человека. В качестве примеров Путин привел игнорирование нарушений прав жителей Донбасса со стороны властей Украины на протяжении восьми лет, а также поощрение русофобии в странах Европы.