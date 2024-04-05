Важное 05 апреля 2024, 12:56 Путин позвонит мурманскому губернатору Чибису, как только представится возможность Песков: покушение на губернатора Чибиса необходимо расследовать в короткие сроки Губернатор Мурманской области Андрей Чибис/Telegram

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Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса необходимо расследовать в самые короткие сроки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привел РБК.

Глава государства Владимир Путин позвонит раненому губернатору, как только представится такая возможность, добавил официальный представитель Кремля.

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«Желаем скорейшего выздоровления», — сказал Песков.

Представителю Кремля задали вопрос о возможном усилении мер безопасности. Песков в ответ призвал дождаться выводов следствия.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля. Губернатор получил ножевое ранение и попал в реанимацию. Председатель Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль расследование этого дела.