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    04 июня 2021, 13:38

    Путин позвонил Раулю Кастро в его день рождения

    Полина Гребенщикова

    Владимир Путин поздравил бывшего президента Кубы Рауля Кастро с 90-летием, сообщило ИА НСН.

    Путин позвонил Раулю Кастро в его день рождения

    Ранее президент России также направил телеграмму Раулю Кастро. Путин отметил вклад кубинского политического деятеля в дружественные отношения между Россией и Кубой и выразил надежду на их дальнейшее укрепление.

    «Высказав самые добрые пожелания по этому случаю, глава российского государства особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений, его высокий авторитет в нашей стране», — сообщили в пресс-службе Кремля.