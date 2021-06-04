Путин позвонил Раулю Кастро в его день рождения

Владимир Путин поздравил бывшего президента Кубы Рауля Кастро с 90-летием, сообщило ИА НСН.

Ранее президент России также направил телеграмму Раулю Кастро. Путин отметил вклад кубинского политического деятеля в дружественные отношения между Россией и Кубой и выразил надежду на их дальнейшее укрепление.

«Высказав самые добрые пожелания по этому случаю, глава российского государства особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений, его высокий авторитет в нашей стране», — сообщили в пресс-службе Кремля.