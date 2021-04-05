Путин позвонил президенту Аргентины с пожеланиями выздоровления

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с аргентинским коллегой пожелал Альберто Фернандесу скорейшего и полного выздоровления, а также поздравил его с прошедшим днем рождения. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Президент Аргентины выразил Путину благодарность за слова поддержки. Фернандес отметил, что доверяет российской вакцине от коронавируса «Спутник V», привившись которой он сумел избежать тяжелой формы ковида.

Аргентинский лидер высоко оценил усилия России, принимаемые в борьбе с пандемией. Фернандес заявил, что его страна заинтересована в дальнейшем тесном сотрудничестве с Москвой, включая продолжение поставок российской вакцины в Аргентину. Стороны подтвердили взаимный настрой на развитие двусторонних связей в разных областях, сообщили в Кремле.

Фернандес ранее сообщил, что заразился коронавирусом. При этом президент Аргентины рассказал, что чувствует себя хорошо, и призвал всех сделать прививку.

Президент Аргентины заболел ковидом в легкой форме после того, как вакцинировался «Спутником V». Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что заболеть после прививки можно в течение трех недель после второго укола, так как в этот период у человека еще не полностью сформировался иммунитет.