Путин позвонил Наине Ельциной в день рождения ее мужа

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с вдовой первого президента РФ Наиной Ельциной. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они переговорили по телефону», — подтвердил Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Первому президенту России Борису Ельцину 1 февраля исполнилось бы 90 лет. Он занимал пост главы государства с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Политика не стало 23 апреля 2007 года.

Путин в прошедший понедельник побывал на Новодевичьем кладбище, где похоронен Ельцин, и возложил цветы. Российский лидер заявил, что его предшественник никогда не боялся брать на себя ответственность.

«Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности, которая была возложена на его плечи судьбой или Господом. Конечно, страна должна помнить о таких людях, и я помню об этом и никогда не забуду», — подчеркнул Путин.

Также на могилу Ельцина 1 февраля пришли Наина Ельцина, работники Ельцин Центра, руководитель управления делами президента в 1993–2000 годах Павел Бородин, журналист и общественный деятель Николай Сванидзе и другие.