Путин позвонил многодетной семье из Надыма, которую приглашал в Сочи

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с семьей Гавриленко из Надыма, которая съездила в Сочи по его приглашению. Он узнал их впечатления от отпуска.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Это многодетная семья, которая получила орден «Родительская слава». Путин проводил онлайн-встречу со всеми, кто был награжден.

Гавриленко рассказали, что собираются поехать в Сочи на машине, на что президент предложил организовать им отдых и перелет на самолете.

«Путин спросил о впечатлениях семьи Гавриленко от отпуска в Сочи», — рассказали в пресс-службе.

Семье организовали развлекательную программу. Они побывали на автодроме, в парке «Ривьера», в дельфинарии, на Красной Поляне, на курорте «Роза Хутор» и в имеретинском кластере, где проводилась зимняя Олимпиада.

Сейчас семья продолжает отдых в Краснодарском крае. Путин пожелал им хорошо провести время.

Ранее Путин наградил двух курганских олимпийских чемпионов орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации. Награду получили рапиристка Лариса Коробейникова и чемпион по тхэквондо Максим Храмцов.