Путин пожурил журналиста NBC за искажение его слов

Президент России Владимир Путин указал журналисту NBC News Киру Симмонсу на то, что тот в интервью исказил его слова о либеральной демократии. Их новая встреча случилась на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Путин назвал либеральную идею изжившей себя Подробнее

Выступающий на форуме модератором журналист в конце июня подготовил интервью с Владимиром Путиным для британского издания Financial Times (FT). В нем утверждалось, что президент России предрек скорый конец либеральной демократии и западному образу жизни. Как сообщило РБК, российский президент назвал толкование его фразы «неправильной и очень вольной интерпретацией».

«Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Откуда вы это взяли? Это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала подмена, а потом осуждение на фоне ложной информации», — сказал Путин.

По его словам, в интервью было сказано о том, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не может считаться единственно верной, так как мир гораздо разнообразнее.

«Мир развивается комплексно, и нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора. Вот о чем я говорил», — уточнил Владимир Путин.

После июньского интервью пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что президент считает близкими идеи либерализма, но выступает против их навязывания.