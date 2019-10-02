  • Путин пожурил журналиста NBC за искажение его слов

    02 октября 2019, 19:34

    Анастасия Кукова

    Президент России Владимир Путин указал журналисту NBC News Киру Симмонсу на то, что тот в интервью исказил его слова о либеральной демократии. Их новая встреча случилась на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
    Путин пожурил журналиста NBC за искажение его слов

    Путин назвал либеральную идею изжившей себя

    Подробнее

    Выступающий на форуме модератором журналист в конце июня подготовил интервью с Владимиром Путиным для британского издания Financial Times (FT). В нем утверждалось, что президент России предрек скорый конец либеральной демократии и западному образу жизни. Как сообщило РБК, российский президент назвал толкование его фразы «неправильной и очень вольной интерпретацией».

    «Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Откуда вы это взяли? Это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала подмена, а потом осуждение на фоне ложной информации», — сказал Путин.

    По его словам, в интервью было сказано о том, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не может считаться единственно верной, так как мир гораздо разнообразнее.

    «Мир развивается комплексно, и нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора. Вот о чем я говорил», — уточнил Владимир Путин.

    После июньского интервью пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что президент считает близкими идеи либерализма, но выступает против их навязывания.