Путин пожурил Чернышенко за неаккуратное заявление о Камчатке

Владимир Путин прокомментировал слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах на Камчатке. Президент отметил, что его задело сказанное вице-премьером. Об этом сообщило РИА «Новости».

Во время совещания по реализации положений послания Федеральному собранию Чернышенко рассуждал о воздействии человека на природу. Он заявил, что в Долину гейзеров «нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут все».

Путин прокомментировал сказанное вице-премьером.

«Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, <…>, но как-то меня это задело все-таки. Они там „вытопчут все“ — так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим», — заявил он.

Долина гейзеров в Кроноцком биосферном заповеднике является уникальным природным явлением. Это одно из крупнейших гейзерных полей в мире. В связи с этим количество посещений и рекреационная нагрузка нормируются.

Ранее Долина гейзеров на Камчатке вошла в список самых красивых мест России. Долина возглавила список, составленный по опросам туристов.