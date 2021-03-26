Путин пожелал успеха при поступлении девушке, которую хотел обнять за красивую песню

Президент России Владимир Путин пожелал успеха в поступлении в Музыкальное училище имени Гнесиных девятикласснице Елизавете Долженковой. В ноябре по просьбе главы государства она красиво исполнила песню «Умывает красно солнышко».

Школьница присоединилась к заседанию наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», она сидела в одном зале с президентом в Ново-Огареве.

«Вы пели, по-моему? Точно. Все, я вспомнил. Здорово! И пели очень хорошо, и выбрали хорошую песню», — заявил Путин.

Долженкова призналась, что в нынешнем году планирует поступать в Музыкальное училище имени Гнесиных. Она надеется, что ей подвернется удача.

«Я тоже надеюсь», — ответил президент. Рассмеявшись, он добавил: «Министр [культуры Ольга] Любимова слышит нас? Мы надеемся [на успешное поступление Елизаветы]».

Девушка рассказала также о предложениях, которые поступили ей после того выступления. В частности, школьницу позвали на съемки клипа на песню «Умывает красно солнышко», которую она пела во время видеоконференции. Также девятиклассницу хотят увидеть в новогоднем голубом огоньке вместе с Надеждой Кадышевой и ансамблем «Золотое кольцо».

«Очень хороший коллектив. Так они с душой это все делают, очень красиво, талантливо, на высоком уровне очень!» — сказал Путин.

Долженкова призналась, что слова президента о готовности ее обнять за пение подарили ей энергию и желание двигаться вперед, развиваться.

«Я знаю, что мое будущее — это русская народная песня, это русская культура, и я горжусь тем, что моя родина — Россия, и что в своем творчестве я воспеваю страну, которую люблю», — добавила школьница.

«Действительно, у меня такой порыв был — вас обнять, но я робею, вы-то уже большая, взрослая девушка. Поэтому я хочу просто пожелать вам успеха от души, искренне. Надеюсь, у вас все будет с поступлением хорошо», — заявил президент.

Российский лидер попросил девушку спеть на финале Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил в ноябре 2020 года в «Артеке». Путин связался с участниками по видеосвязи. Школьница из Благовещенска посвятила композицию своей родине. «Браво! Если бы вы были рядом, я бы вас обнял и расцеловал. Спасибо вам большое», — сказал тогда Путин. Он поблагодарил родителей и преподавателей 15-летней девушки, написало РИА ФАН. Тогда же россиянка рассказала, что занимается народной музыкой.