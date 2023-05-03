Власть 03 мая 2023, 17:29 Путин пожелал удачи губернатору Нижегородской области на выборах Президент Путин поддержал выдвижение нижегородского губернатора Глеба Никитина на выборы Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным выразил надежду, что местные жители поддержат его кандидатуру на выборах главы региона осенью. Об этом сообщило РИА «Новости».

На встрече с президентом Никитин рассказал, что в сентябре завершается его пятилетний срок на посту главы региона. Он признался, что готов и дальше работать, если местные жители его поддержат. Но губернатор также подчеркнул, что его решение зависит и от позиции президента.

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«Все зависит прежде всего от позиции людей — нижегородцев и всех жителей области. Мне кажется, что люди имеют возможность оценить ваши результаты, они очевидно положительные», — ответил ему Путин.

По его словам, Никитин на посту губернатора показал инициативность и настойчивость в реализации жизненно важных проектов для Нижегородской области. Российский лидер назвал его работу системной и ритмичной. Путин выразил надежду, что жители области поддержат Никитина на выборах.