Путин пожелал участникам форума «Армия-2020» укрепить связи между странами в сфере обороны

Он подчеркнул, что в этом году форум «Армия-2020» и Армейские международные игры проводятся одновременно.

«Убежден, что от такого сочетания их традиционно зрелищные и насыщенные программы только выиграют», — сказал российский лидер.

Он отметил, что многочисленные гости форума смогут познакомиться с новейшими достижениями российской и зарубежной оборонной промышленности.

«Рассчитываем, что на полях форума будут плодотворно и эффективно продвигаться новые деловые контакты, перспективные партнерские инициативы», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент России напомнил, что сегодня важно выстраивать доверительные отношения в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества, чтобы вместе отвечать на возникающие вызовы.

Армейские международные игры служат для обмена опытом и укрепления дружеских связей. Военные из разных стран соревнуются в мастерстве, владении техникой, проверяют себя в испытаниях в экстремальных условиях.

«Рассчитываю, что российские команды-участники будут действовать, как всегда, слаженно и четко, проявят свои лучшие качества и подтвердят растущий боевой потенциал наших войск.

«Главное, что состязания Армейских игр способствуют укреплению мира и взаимопонимания между странами и народами», — сказал Владимир Путин.

Несмотря на то, что форум «Армия-2020» открылся только сегодня, Россия и Турция уже подписали новый контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400. Как пояснил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, сейчас решается вопрос о финансировании этого контракта.

Международный форум «Армия-2020» проходит в подмосковном парке «Патриот». Для публики он откроется 27 числа и проработает до 29 августа.

Как сообщил «Царьград», на форуме представят буксировщики боевых пловцов «Спрут» и «Фактор». Такие беспилотники нужны для доставки водолазов, спецгрузов до мест высадки. В частности, их могут задействовать для охраны портов, мостов, ГЭС, АЭС. А также при восстановлении сложных околоводных конструкций. Новинку разработали в рекордные сроки. Министерство обороны обратилось к предприятиям в апреле. К сегодняшнему дню «Спрут» и «Фактор» уже прошли все испытания.