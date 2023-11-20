20 ноября 2023, 20:27
Путин пожелал новому президенту Аргентины успехов на посту главы государства
Путин поздравил нового президента Аргентины Хавьера Милея с победой на выборах
Президент России Владимир Путин поздравил аргентинского коллегу Хавьера Милея с победой на выборах. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.
В обращении к новому президенту южноамериканской страны, Путин отметил, что в основе российско-аргентинских отношений лежат добрые традиции дружбы и взаимного уважения.
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Россия рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Аргентиной в разных сферах, указал президент РФ. Российская сторона также надеется на продолжение конструктивного диалога по актуальным международным вопросам, сообщил глава государства, обращаясь к Милею.
«Желаю вам успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия», — процитировал Путина RT.
После победы на президентских выборах Хавьер Милей пообещал сотрудничать со всеми странами свободного мира. Новый президент Аргентины заявил, что планирует построить лучшее будущее.
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Владимир Путин
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