«Оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь». Путин пожелал Джонсону выздоровления

Президент Владимир Путин направил британскому премьеру телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления. Борис Джонсон заразился коронавирусом, а 6 апреля его поместили в реанимацию.

«Хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для вас момент. Уверен, что ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь», — отметил президент.

Телеграмма завершается пожеланием «скорейшего и полного выздоровления». Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Борису Джонсону 55 лет. 27 марта он объявил, что заразился коронавирусом и поэтому будет самоизолироваться в резиденции на Даунинг-стрит. Поскольку в течение 10 дней симптомы COVID-19 у него не прошли, 6 апреля премьер-министра госпитализировали в лондонскую больницу святого Фомы, а вечером того же дня перевели в реанимацию.

В Великобритании, по последней информации, больше 51 тысячи случаев заражения коронавирусом, 5373 заболевших умерли.