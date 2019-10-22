Путин пожаловался Голодец на репертуар сельских кинотеатров

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Голодец доложила Путину о том, что в рамках нацпроекта «Культура» планируется увеличить посещаемость малых кинозалов на 15%. Для этого в помещениях проводят ремонт и доставляют туда новое оборудование. Также внедряются «виртуальные залы, которые работают по программам филармонии».

На это глава государства привел мнение кинодеятелей о том, что в стране не выпускается такого количества фильмов, чтобы загрузить эти залы.

17 октября Путин встретился во ВГИКе с выдающимися выпускниками вуза. Кинематографисты рассказали ему о проблемах в отрасли.

«У нас есть, выделены деньги, миллиард, по-моему, на оснащение муниципальных центров кино. Но как говорят коллеги, с которыми встречались во ВГИКе, прокатывать нечего из того, что наша киноиндустрия предоставляет», — заявил Путин.

Он добавил, что, по словам кинематографистов, в новых залах «старые советские фильмы крутят, а нового очень мало появляется».

В ответ Голодец рассказала о популярности кинотеатров в Ивановской области и на Алтае.

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«Последний раз я была в Гавриловом Посаде, это Ивановская область, в таком кинотеатре. Я видела, реальные люди реально приходят в эти кинотеатры. Я была на Горном Алтае, в Барнауле. Тоже замечательно работает это», — сказала она.

Также Путин поручил проработать вопрос о создании студии документального кино, который ранее обсуждали во ВГИКе.

Кроме того, президент выделил темы, на которые следует снимать документалистику.

«Есть привлекательные вещи, связанные с экологией, с внутренним нашим туризмом, с искусством и так далее. Эта ниша, безусловно, имеется, она востребована, такой контент востребован. Надо им помочь просто», — призвал президент.