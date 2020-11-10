Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников МВД

Сотрудники органов внутренних дел 10 ноября отмечают свой профессиональный праздник. В своем поздравлении президент Владимир Путин пожелал всем правоохранителям новых значимых достижений и успехов в службе.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел. Защищать общественный порядок, жизнь, безопасность и права людей — это действительно благородная, значимая, очень сложная, а зачастую и опасная работа. Здесь нужны воля и собранность, честность и порядочность, уважение к достоинству каждого человека», — сказано в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент также поздравил ветеранов органов внутренних дел. Он поблагодарил их за верность своему долгу, готовность делиться своим уникальным опытом и воспитывать молодых работников. Лидер страны отметил, что начинающие сотрудники равняются на старших и выразил уверенность, что они не подведут.

«Мы видим это сегодня, когда сотрудники МВД четко, решительно действуют в непростых неординарных условиях, связанных с угрозой эпидемии коронавируса — обеспечивают общественный порядок, вносят свой вклад в реализацию важнейших, неотложных мер, призванных защитить жизнь и безопасность наших граждан», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что правоохранители продолжают и повседневную работу по борьбе с коррупцией, терроризмом и наркоторговлей. Президент пожелал сотрудникам взаимопонимания, любви, поддержки, а также успехов в службе и новых значимых достижений.