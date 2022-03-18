Путин поздравил жителей Крыма с годовщиной возвращения в Россию

Президент России Владимир Путин приехал на праздничный концерт ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Он заявил, что жители полуострова воплотили свою мечту — жить на своей земле и своей исторической родине — России.

«Мы — многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле. Это первые строчки основного закона России — Конституции, где каждое слово наполнено глубоким смыслом», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что так же о своей земле думали жители Крыма и Севастополя, когда шли на референдум 18 марта 2014 года.

«Они хотели жить на своей земле и живут на ней, на своей исторической родине — России. Они этого достигли. Давайте их поздравим. Это их праздник», — призвал зрителей Путин.

Российский лидер добавил, что Крым нужно было спасать из унизительного положения, в котором полуостров находился, когда был в составе другого государства.

Крым вошел в состав России по итогам референдума среди жителей в марте 2014 года. Подавляющее большинство участников голосования высказались за вхождение в состав России. На протяжении последних восьми лет 18 марта празднуется День воссоединения Крыма с Россией.

В этом году зрителей пригласили на столичный стадион «Лужники» для участия праздничном митинге-концерте. В ходе мероприятия москвичи по телемосту свяжутся с жителями Севастополя, которые отмечают памятный день на площади Нахимова.