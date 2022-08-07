Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Железнодорожная отрасль в России имеет огромный потенциал для качественного роста и будет развиваться несмотря на трудности, в том числе планируется наращивание пропускной способности магистралей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, Днем железнодорожника.

«Убежден, у нашей железнодорожной отрасли огромный потенциал для качественного роста. И несмотря на все имеющиеся трудности, мы обязательно продолжим идти вперед. Будем ставить новые цели и достигать результатов, в том числе наращивать пропускную способность железнодорожных магистралей и расшивать так называемые узкие места», — сказал Путин. Его слова приведены на сайте Кремля.

Сейчас, как отметил президент, стоят масштабные задачи по форсированному развитию всей инфраструктуры России, в том числе по расширению и обновлению железнодорожной сети.

«Он отметил, что в эту большую работу вносят вклад все специалисты отрасли, инженеры, строители, машинисты, работники диспетчерских служб, а также проводники. Российский лидер выразил им свою признательность «за труд и преданность своему делу».

Представители различных профессий, которые создавали железнодорожный комплекс России, как напомнил Путин, — это не только блестящие профессионалы, но и настоящие герои. Он подчеркнул, что настоящим подвигом стало возведение Транссиба и БАМ, а также других магистралей в сложнейших условиях.

«От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, а также со знаменательной датой — 185-летием открытия Царскосельской железной дороги», — сказал президент. Он также пояснил, что именно эта железная дорога положила начало масштабному железнодорожному строительству в России — «отрасли, которая имеет громадное, стратегическое значение для нашей большой страны, для развития регионов, национальной экономики, для качества жизни людей».