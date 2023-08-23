Власть 23 августа 2023, 22:26 Путин поздравил ветеранов и всех россиян с 80-летием победы в Курской битве Путин побывал на праздновании 80-летия победы в Курской битве

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Президент России Владимир Путин прибыл в поселок Поныри на мероприятия, посвященные 80-й годовщине победы на Курской дуге. Глава государства поздравил всех россиян с этим событием, сообщили на официальном сайте Кремля.

Президент обратился к россиянам, и, в первую очередь, к ветеранам. Он поздравил их с 80-летием победы в Курской битве. По словам главы государства, в поселке Поныри откроют грандиозный мемориал, посвященный этому событию.

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«Сердечно поздравляю с этим событием всех граждан России, и, конечно, в первую очередь наших дорогих ветеранов, и, конечно же, с особым чувством — жителей Курской, Белгородской, Орловской и Воронежской областей», — сказал Путин.

По его словам, именно на этих территориях, полях, перелесках и высотах шли бои героической Огненной дуги, которая навсегда останется одной из вершин великого народного подвига. Курская битва длилась почти два месяца, а ее главным событием стало масштабное танковое сражение под Прохоровкой.

В ходе мероприятия Путин лично вручил звезды Героев России участникам специальной операции РФ на Украине, в том числе экипажу танка «Алеша».