Путин поздравил верующих с Пасхой

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Послание опубликовано на сайте Кремля.

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — говорится в поздравительном послании президента.

Путин отметил плодотворную и востребованную работу Русской православной церкви и других конфессий. Их деятельность, считает президент, направлена на поддержание мира и согласия в стране.

Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения, многое делает для решения насущных социальных проблем Владимир Путин.

Президент подчеркнул важность подвижнического служения церкви, которое стало особенно актуально в нынешнее время. По мнению Путина, служение стало духовной опорой для миллионов людей.

В пресс-службе Кремля напомнили, что Путин присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, которое вел патриарх Кирилл.