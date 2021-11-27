Путин поздравил участников КВН с юбилеем клуба

Клуб веселых и находчивых (КВН) из телевизионной передачи давно вырос в крупное молодежное движение, где главная ценность заключается в честной игре и командной работе. С таким заявлением к участникам юбилейного вечера обратился президент России Владимир Путин. Видео с обращением российского лидера показали в эфире Первого канала.

Президент России отметил, что впервые на экраны КВН вышел 60 лет назад и практически сразу приобрел огромную популярность. Так как телевизоры были тогда не у всех, то в одной квартире собирались соседи, чтобы посмотреть новый выпуск программы.

«Из телевизионной передачи он очень быстро вырос в настоящее молодежное движение: в КВН играли и продолжают играть в школах и вузах, в крупных городах и небольших поселках, его популярность давно вышла за пределы нашей страны, приобрела без всякого преувеличения международный характер», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что за последние десятилетия Игра стала частью жизни людей многих стран, где знают и любят русский язык.

«В основе КВН не просто шутки, а гораздо более глубокие вещи. Такие, как ценности командной работы, честного, открытого соперничества, взаимоуважения и взаимной поддержки», — сказал глава государства.

Путин отметил, что для многих талантливых молодых людей КВН стал успешной стартовой площадки для построения телевизионной, артистической или творческой карьеры.

Несмотря на то, что программе исполнилось 60 лет она до сих пор остается молодой и дерзкой, в чем заслуга бессменного ведущего и главы Международного союза КВН Александра Маслякова.

Президент России пожелал Клубу веселых и находчивых» сохранить яркую волну юмора и не терять боевого настроя.

Владимир Путин неоднократно приезжал на финальные игры команд КВН и часто встречался с Александром Масляковым. Во время одной из таких бесед появилось решение, чтобы у клуба появилось собственное здание. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отдать КВН здание кинотеатра «Гавана». Спустя несколько лет там открылся Московский молодежный центр «Планета КВН».