Путин поздравил Трампа с Днем независимости

«Телеграмма была направлена», — заявил он.

День независимости — национальный праздник США, который отмечается 4 июля. В 2020 году американцы встречали его в 244-й раз. Праздник приурочен к принятию в 1776-м Декларации независимости, провозгласившей свободу Соединенных Штатов от Британской империи.

В честь Дня независимости в Вашингтоне прошел воздушный парад. В нем участвовали современная техника и исторические воздушные суда, представлявшие различные эпохи авиастроения начиная со Второй мировой войны. Над Белым домом пролетели американские военные самолеты и вертолеты, в том числе Air Force One, известный как президентский «борт номер один». В небо поднялись истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning, а также B-29 Superfortress, которые в 1945 году проводили ядерную бомбардировку Японии. После этого был запущен праздничный салют.

В праздник в ряде американских городов также прошли акции в поддержку реформ и борьбы с жестокостью полиции и расовым неравенством. Протесты продолжаются после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая при задержании белыми полицейскими.