Путин поздравил телеканал RT с 15-летием

Еще 15 лет назад было трудно представить, насколько этот телеканал сильно изменит, обогатит, сделает более многообразной глобальную информационную повестку.

«Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это еще и тот голос — голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать», — заявил Путин.

По его мнению, успех RT заключается в следовании универсальным законам честной, профессиональной и свободной журналистики. А этой профессии исторически присущи «неприятие любой информационной монополии, цензуры или стремление присвоить себе право истины в последней инстанции».

Сотрудники RT не боятся задавать неудобные вопросы, отметил российский лидер. Телеканал — площадка для острой дискуссии людей с противоположными точками зрения. СМИ работает с многонациональной аудиторией, которой предоставляет актуальные и объективные факты происходящем в России и мире.

По мнению Путина, голос RT услышат на всех континентах. Президент пожелал телеканалу развития, смелости, дерзости и успехов.

Также сайт RT представил ролик «Зеленая угроза». Он приурочен к 15-летию первого международного информационного телеканала в России.

«Пятнадцать лет назад в мире появилось новое „оружие“ массовой коммуникации — RT. О нем говорят, его любят и ненавидят, ему пытаются подражать! Канал собрал более 12 миллиардов просмотров „вредоносного“ контента на YouTube», — говорится в описании к видео.