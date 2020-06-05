Путин поздравил сотрудников Минприроды с Днем эколога

«Поздравляю вас с Днем эколога, который наряду с работниками природоохранных ведомств отмечают участники волонтерских, добровольческих, неправительственных организаций, представители СМИ, экспертных и деловых кругов — те, кто чувствует личную ответственность за улучшение экологической ситуации в стране, кто по зову сердца готов трудиться во имя сбережения нашего природного богатства», — говорится в телеграмме.

По словам Путина, к безусловным общенациональным приоритетам страны относятся вопросы рационального, грамотного использования природных ресурсов. Россия должна создать современную инфраструктуру для работы с отходами производства и потребления. Помимо этого предприятиям предстоит перейти на новейшие перспективные технологии, а системы мониторинга качества воздуха, почвы и воды должны совершенствоваться. Кроме того, в обществе нужно сформировать высокую экологическую культуру.

Москва и в будущем намерена поддерживать востребованные международные инициативы, связанные с улучшением состояния окружающей среды, отметил Путин.