Путин поздравил сотрудников МЧС с 30-летием ведомства

Сотрудники МЧС России в этом году помогали жителям Дальнего Востока после разгула стихии, занимались ликвидацией последствий разлива топлива в Норильске и сыграли одну из главных ролей в борьбе с пандемией. Об этом в своем поздравлении с 30-летием ведомства сказал президент России Владимир Путин.

Он поблагодарил ветеранов и весь коллектив МЧС за качественную и результативную работу, которую они провели в этом году.

Российский лидер отметил, что все время существования ведомства его сотрудники выполняли главную миссию — защищали людей, их жизни, здоровье и имущество от катастроф.

«Эту ответственную и трудную, действительно нелегкую службу выбирают и несут с честью люди особой закалки, внутренней твердости и дисциплины, способные поступать решительно и бесстрашно, действовать не по шаблону, проявлять лучшие человеческие качества, милосердие и отзывчивость, сопереживание и мужество», — привело цитату Путина РИА «Новости».

Путин отметил, что сегодня МЧС занимается организацией гуманитарной помощи жителям пострадавшего от военных действий Нагорного Карабаха. Всего за 30 лет сотрудники МЧС провели более 500 подобных акций в других странах.

«Во всем мире знают, что Россия поможет, направит своих спасателей, специалистов туда, где особенно тяжело, доставит самое необходимое — продукты, лекарства, одежду, окажет экстренную и медицинскую, и психологическую помощь людям, оказавшимся в отчаянном положении. И сделает это бескорыстно», — отметил президент. Он призвал и дальше совершенствовать работу МЧС и отметил, что ряд шагов для этого уже сделан. Укреплен кадровый потенциал и обновлена техническая оснащенность.