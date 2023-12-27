Власть 27 декабря 2023, 02:50 Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. В видеообращении, размещенном на сайте Кремля, глава государства назвал приоритетом работы спасателей обеспечение безопасности учебных заведений, медучреждений, а также борьбу с природными пожарами.

«Сердечно поздравляю вас с праздником — Днем спасателя. Мы по праву гордимся военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС. Вы приходите на помощь тем, кто попал в беду, невзирая на риск и опасность, ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций», — отметил Путин.

Реклама

Глава государства отметил, что российские спасатели в самых сложных условиях действуют грамотно и слаженно и делом подтверждают высокий статус и авторитет МЧС. Путин напомнил о ликвидации последствий природных катастроф, а также о гуманитарных миссиях российских спасателей на Ближнем Востоке.

Сотрудники МЧС также прискуют, участвуя в устранении последствий ударов ВСУ по новым территориям России. Недавно пятеро пожарных пострадали при тушении хозяйственной постройки в Донецке, по ним ударили снарядом с беспилотника.